Pars au soleil depuis Genève, en toute sécurité Mets fin à la morosité du confinement! Dès maintenant, offre-toi un changement d’air en toute sécurité en prenant l’avion à Genève.

Parce que voyager doit avant tout rester un plaisir, Genève Aéroport et la compagnie SWISS tablent évidemment avant tout sur la responsabilité individuelle et le bon sens de chacun. Le port du masque est fortement recommandé et les mesures de distanciation et d’hygiène des mains sont appliquées à la lettre. Mais ce n’est pas tout, de nouvelles procédures ont été mises sur pied afin d’éviter au maximum les contacts.

Conformément aux directives épidémiologiques et sanitaires du Conseil fédéral et suivant les recommandations spécifiques à l’aviation de l’European Aviation Safety Agency (EASA)

Les avions de SWISS sont passés au peigne fin et nettoyés de fonds en combles avant chaque vol. Par ailleurs, l'air à bord de tous les avions de SWISS est plus pur qu'au sol. Il est composé à 60% d'air frais provenant de l'extérieur. L'air qui circule dans la cabine est filtré pour éliminer les impuretés telles que la poussière, les bactéries et les virus. Les normes de filtrage et le débit d'air sont conformes aux normes applicables aux salles d'opération des hôpitaux. L’air de la cabine est changé 20 à 30 x par heure.

Hygiène à bord

Toute la flotte suisse est soumise à des intervalles de nettoyage accrus. En outre, les passagers reçoivent une lingette désinfectante lors de l'embarquement dans l'avion.



Service à bord

La sécurité est la priorité absolue pour SWISS. Elle a donc adapté le service à bord aux normes d'hygiène en vigueur afin de réduire les contacts physiques entre le personnel et les passagers. Pour les vols de plus de 170 minutes, le service et le confort habituels sont assurés. L’offre de nourriture est emballée et les boissons sont servis en bouteille ou en cannette. Les journaux et magazines sont disponibles gratuitement sous forme de journaux électroniques à télécharger (nécessite une connexion Internet).

Arrivée

Si les passagers respectent les règles de distance et d'hygiène même au moment du débarquement et sur le tapis à bagages, rien ne s'oppose à des vacances reposantes. Mais juste un rappel: renseigne-toi sur les règles qui s'appliquent au COVID-19 dans la destination de ton choix et envole-toi en tout sérénité.