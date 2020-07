Le bonheur est dans le sport

Un peu paresseux dernièrement? Alors levez-vous de votre canapé: l'exercice régulier améliore non seulement la forme physique, mais libère aussi les hormones du bonheur.

Il suffit d’un peu de sport pour être rapidement de meilleure humeur, et ce pendant plusieurs semaines. C’est ce qu’a montré une étude récente de l’université de Colombia à New-York. Des sujets sains mais peu sportifs ont suivi un programme de fitness modéré, quatre fois par semaine pendant trois mois. Dès le début – et même un mois après – leur santé mentale était meilleure qu’avant.

Quels sont les effets du sport ?

L’exercice physique modifie la chimie du cerveau en libérant des endorphines et en accélérant la production de sérotonine, l’«hormone du bonheur». De plus, atteindre ses propres objectifs est une expérience positive qui procure du bien-être. Sans oublier qu’une bonne condition physique et une silhouette plus tonique, plus fine et plus musclée donnent davantage confiance en soi.

KPT contribue à votre activité physique

Vous voulez vous lancer sans plus tarder? KPT vous y aide. Si vous êtes assuré(e) à la KPT, vous pouvez recevoir jusqu’à 600 francs par an avec l’offre ActivePlus, par exemple pour un abonnement dans un centre de fitness ou un cours de Pilates. Pour profiter d’ActivePlus, il vous faut combiner l’assurance complémentaire des soins Comfort avec une assurance des frais d’hospitalisation. Si vous souscrivez ces deux assurances à la KPT d’ici le 31 août, KPT vous offre 6 mois de prime en cadeau de bienvenue.