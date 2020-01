Voici comment maximiser ses chances de réaliser des gains

Faut-il diversifier ses investissements avec prudence? Bien sûr. Pourtant, l’investisseur amateur qui place son capital «naïvement» obtient souvent de bien meilleurs rendements que les gérants de fortune professionnels.

«Octobre, c’est l’un des mois les plus dangereux pour spéculer en Bourse. Les autres périodes périlleuses sont les suivantes: juillet, janvier, septembre, avril, novembre, mai, mars, juin, décembre, août et février.» Ce trait d’humour du célèbre personnage de Mark Twain, le nigaud Pudd’nhead Wilson, date de 1894. Il est pourtant toujours d’actualité. Plus d’un siècle après, les fondamentaux de la Bourse n’ont pas changé. Personne ne peut prédire l’évolution des marchés. Entre-temps, cependant, les investisseurs ont mis au point une assurance contre les risques boursiers. C’est la diversification. Cette méthode d’investissement permet d’augmenter les chances de gains ou de limiter les pertes, même dans le creux de la vague. De nombreuses recherches scientifiques l’ont démontré. Au cours des cinquante dernières années, répartir ses fonds entre cinq catégories principales d’actifs - actions, obligations, marché monétaire, immobilier et or – a toujours produit un rendement positif.

Depuis 1970, plus d’une de ces cinq classes d’actifs a certes enregistré une perte à un moment ou à un autre. Mais, simultanément, les résultats à la hausse de deux voire trois autres catégories d’actifs ont largement compensé les performances négatives des placements déficitaires. L’autre bonne nouvelle, c’est que cette tendance de fond devrait perdurer à l’avenir. «L’allocation d’actifs continuera de représenter environ 90% du rendement des investissements, et non le timing du marché», a déclaré David Swensen. Selon le directeur des investissements de la Fondation de l’Université de Yale, la question la plus importante pour l’investisseur, ce n’est pas «quand» investir mais «quoi» acheter? Pourquoi faudrait-il l’écouter? Parce que cette nouvelle philosophie d’investissement a fait passer la fortune de l’Université de Yale de 1 milliard à plus de 29 milliards en près de 40 ans et qu’elle a fait école.

Le secret de Swensen? Maximiser les risques? Au contraire, les minimiser. Alors qu’en 1985, les actions et les obligations américaines constituaient 80% des avoirs de la Fondation de Yale, cette proportion est tombée à 30% dans les années 2000, a confié, au quotidien «Le Temps», Martin Hüfner, chef économiste d’Aquila Investment. Plus de 70% du capital a pu être consacré à des investissements dont l’évolution ne dépendait pas de celle des cours des actions et des taux d’intérêt américains. Cette approche prudente, dite de placements «alternatifs», est moins évidente que l’achat traditionnel d’actions et d’obligations. L’investisseur pourrait déléguer cette tâche à un professionnel qui sélectionnera des classes d’actifs les plus rentables et, en leur sein, les sociétés ou les pays les plus performants. Pourtant, fait intéressant, les catégories d’actifs retenues par l’investisseur semblent ne jouer qu’un rôle secondaire dans le résultat financier d’une telle diversification. Ce qui est fondamental, ce ne serait pas de choisir avec plus ou moins de succès les meilleurs placements, mais tout simplement de diversifier ou de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier.