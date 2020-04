En cas de crise, les gestionnaires de fortune sont bon marché

D’autres traders en herbe, plus audacieux, ont cru réaliser de bonnes affaire en misant sur des entreprises solides dont les cours boursiers divisés par deux ne pouvaient que remonter, pensaient-ils, et qui pourtant se sont effondrés davantage, mettant à mal leur pari et creusant leurs pertes.

Les investisseurs plus avisés ont pu privilégier l'achat d'actions à dividendes réguliers d’entreprises de l’alimentation ou de la santé telles Coca-Cola ou Medtronic, leader mondial des dispositifs médicaux, qui risquent d’être épargnée par le crise économique et qui ont augmenté régulièrement leurs dividendes au cours des dix dernières années. Selon une note récente du Crédit Suisse, ces «aristocrates des dividendes» ont surpassé le marché de 12% au cours des trois dernières années. Quelle que soit l’évolution de l’économie mondiale, ces entreprises devraient poursuivre sur cette lancée. Mais ce n’est pas certain non plus. La Bourse n’est pas une science exacte, particulièrement en période de fortes turbulences.

Néanmoins, il existe pour les néophytes une autre possibilité de minimiser les risques boursiers, c’est de bénéficier de l’aide d’un professionnel de la finance expérimenté qui dispose d’outils spécialisés et a accès à des sources d’informations financières coûteuses. Le problème qui retient parfois les investisseurs de faire appel à leur expertise, c’est que leurs conseils ne sont pas gratuits.

En réalité, tout comme les assurances, leur coût est relatif. Ils peuvent coûter chers tant que tout va bien. Mais ils deviennent soudain bon marché en cas de crise, surtout s’ils parviennent à sauver la mise ou du moins à limiter la casse durant les tempêtes boursières. L’Investisseur n’est pas contraint d’opter pour l’une ou l’autre possibilité. Il peut couper la poire en deux en plaçant lui-même 5 à 10% de ses fonds, le reste de son capital étant géré par des spécialistes de l’Asset management. Cette voie n’est pas non plus totalement sans risques. La grande question, c’est alors comment choisir un gestionnaire de fortune de confiance qui vous correspond et qui saura s’adapter à vos besoins financiers et à votre profil de risque.