Comment se former pour éviter les pertes catastrophiques?

Dans une gestion à court terme, vous pouvez décider de revendre vos actions par exemple après un gain de 20% ou après une perte de 10% sans attendre que le cours remonte dans l’espoir, souvent déçu, de vous refaire immédiatement. Cette stratégie, qui semble enfantine sur le papier, est difficile à appliquer lorsque votre propre argent est en jeu.

Au lieu de vendre après une première baisse, souvent l’investisseur moyen persiste. Il se dit qu’il va se refaire. Et il lui est de plus en plus difficile de changer de stratégie, même si, au lieu de remonter, le cours plonge de 20%, puis de 30%, puis de 40%, puis de 60% etc. Pourquoi s’entête-t-il alors qu’il court au désastre? C'est un phénomène psychologique bien connu. Encaisser une perte sèche a un coût émotionnel élevé. Plus la perte est élevée et plus il est difficile de vendre. Ce n’est pas seulement parce que l’ego en prend un coup. La décision d’arrêter les frais coûte également de plus en plus cher puisqu'en tenant bon, on perd une somme de plus en plus grande dont on a de la peine à faire le deuil.

Accepter un léger déficit constitue un gain pour deux raisons. D'abord, vous limitez la casse. Vendre à - 10% au lieu de - 50%, c'est plus économique. Vous évitez de voir s’évaporer 40% du capital investi. Une réaction rapide selon des paliers de sortie fixés à l’avance offre aussi de meilleures conditions pour un rebond.

Si votre capital a chuté de moitié, vous devez dégager non pas une performance de 50% mais un rendement de 100% pour retrouver votre mise de départ. Ce qui, à court terme, est difficile ou très risqué. Alors qu'après un recul de 10% de votre capital, il existe mathématiquement davantage de possibilités moins risquées de remonter la pente en obtenant une hausse modeste de 11,11% qui rétablit votre situation.