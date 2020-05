Paid post

Trouver une hypothèque avantageuse rapidement et en toute sécurité Vous souhaitez obtenir une hypothèque avantageuse tout en ayant la certitude qu'elle conviendra à vos besoins? Avec Valuu, trouvez tout simplement la meilleure offre. Pour trouver un financement adéquat pour votre bien immobilier ou transférer votre hypothèque existante, plus besoin de faire le tour des créanciers hypothécaire pour comparer les offres. Avec Valuu, tout se joue depuis chez vous. C'est pratique et sûr: comparez des hypothèques en ligne en toute simplicité et souscrivez directement. La plateforme indépendante d'intermédiation en crédit hypothécaire de PostFinance compte déjà plus de 8000 utilisateurs, qui ont souscrit des hypothèques avec Valuu pour un montant total dépassant les 160 millions de francs. Chaque jour, de nouveaux clients déposent une demande de financement pour leur bien immobilier par le biais de Valuu.

Quels avantages offre Valuu? Valuu propose des hypothèques très avantageuses. La plateforme vous permet de comparer les meilleures offres de 18 banques, assurances et caisses de pensions suisses de premier plan. Concrètement, vous lancez une recherche d’hypothèque avantageuse pour votre immeuble et Valuu vous soumet des propositions adaptées. Les taux d’intérêt hypothécaires que Valuu vous indique dans ce cadre sont fermes dès le début. Nous vous épargnons ainsi des rendez-vous chronophages auprès de bailleurs de fonds et de pénibles négociations sur les taux. Avec Valuu, vous obtenez dès le début le meilleur taux – en toute simplicité, quand vous le voulez. En plus, Valuu est gratuit.

Comment fonctionne Valuu? Sur valuu.ch, renseignez les données concernant votre bien immobilier, les preneurs de crédit ainsi que le financement souhaité. Valuu vous recommande les meilleures offres hypothécaires et les adapte en temps réel aux informations que vous avez communiquées. Soumises en tout temps au secret bancaire, vos données sont en sécurité. Pour toute question ou si vous avez besoin d’aide, nos spécialistes en matière d’hypothèques vous accompagnent gratuitement et de manière compétente par téléphone.

Quels sont les inconvénients de Valuu? Valuu ne comporte aucun piège ni inconvénient. En notre qualité d’indépendants, nous affichons uniquement les meilleures offres en fonction de vos besoins. Vous pouvez ensuite sélectionner l’hypothèque de votre choix et la souscrire en toute autonomie. Nos spécialistes en matière d’hypothèques examinent votre demande et la transmettent au bailleur de fonds que vous avez choisi. Ce dernier vous envoie ensuite le contrat hypothécaire par courrier et devient dès lors votre interlocuteur. Seul Valuu vous permet d’accéder aussi rapidement et en toute sécurité à une hypothèque avantageuse.

Les taux d’intérêt hypothécaires restent bas Bonne nouvelle pour les preneurs d’hypothèque: même si la crise du coronavirus a fait fluctuer les taux d’intérêt hypothécaires, ceux-ci se maintiennent à un niveau bas. Quiconque souhaite souscrire ou transférer une hypothèque en ce moment est donc assuré d’obtenir des taux intéressants. Les échéances à long terme ont toujours la cote chez les preneurs d’hypothèques suisses. Cependant, il peut y avoir des différences considérables d’un prestataire à l’autre. C’est pourquoi il vaut particulièrement la peine de comparer les offres.